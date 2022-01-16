Власти Китая ввели запрет на показ по телевидению накрашенных мужчин.

Данный запрет мотивирован тем, что накрашенные артисты и актеры не вписываются в традиционное представление о мужчинах. Также теперь по телевидению нельзя показывать личностей, открыто выступающих против общественного порядка и морали.

Китайские телеканалы обязали определить стандарты красоты, соответствующие моральным ценностям жителей страны. Также теперь китайское телевидение обязали сделать упор на социалистическую и традиционную китайскую культуру вместо развлекательного сегмента, запретили демонстрировать роскошь

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин ввел запрет всем телекомпаниям на допуск в эфир изображений женоподобных мужчин.

Национальная администрация радио и телевидения в свою очередь заявила, что китайские телевизионные компании должны прекратить показ на телевидении женоподобных мужчин и «положить конец ненормальной эстетике».