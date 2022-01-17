В Китае был обнаружен череп человека, который является одним из самых крупных среди всех когда-либо найденных.

Как сообщается, раскопки проводились на стоянке Сюйцзяо. Здесь были найдены останки, которые принадлежат человеку, жившему в период среднего плейстоцена. Впервые окаменелости на этом участке были обнаружены ещё в 1976-1979 годах. Найдено было несколько фрагментов черепа, а также зубы. На тот момент установить возраст находок не представлялось возможным – сделать это вышло только в настоящее время благодаря специальному оборудованию.

Объём черепа был рассчитан по специальным формулам. Оказалось, что объём составляет 1700 миллилитров, что делает этот череп самым крупным в своём роде. Также было установлено, что человек, которому принадлежал этот череп, умер в молодом возрасте.

Ранее учёные установили, что у викингов не было шлемов с рогами. Кроме того, указывается, что легенды, согласно которым викинги имели рогатые шлемы, появились весьма недавно.