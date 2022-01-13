Учёные заявили, что рогатые шлемы не имеют отношения к викингам.

Как сообщается, легенда о том, что шлемы викингов имели рога, появилась не так уж и давно. Так, на иллюстрациях, сделанных в XIX веке, викинги впервые предстали в подобном образе. Также в 1904 году был найден драккар, получавший название Осебергская ладья. Он использовался для погребения, для чего его украсили резьбой. Среди прочих рисунков был изображён викинг, шлем которого имел рога.

Несмотря на то, что учёные находили немало доспехов, рогатых шлемов обнаружено не было. Лишьв 1942 году шлем, имеющий рога, был вытащен из болота. Эту находку, а также рисунки на драккаре полагали свидетельствами того, что рога на шлемах викингов всё же присутствовали. Но во время изучения находки было установлено, что в болото шлем упал примерно в 900 году нашей эры.

Вероятно, что подобные шлемы были символами власти – повреждений, которые можно было бы получить в бою, обнаружено не было.

Ранее учёные обнаружили, что древние люди начали использовать ископаемое топливо около трёх тысяч лет назад. Установлено это было благодаря исследованию зубов.