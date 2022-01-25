Гарнитура, которая позволяет незрячим людям ориентироваться в пространстве, успешно прошла тестовые испытания. С помощью инфракрасного спектра новый девайс может указывать расстояние до предметов.

Аппарат разработала группа исследователей из Технического университета Мюнхена. С виду он напоминает очки, в которые вмонтировано несколько камер, работающих в инфракрасном диапазоне. Изображение с них передаётся на небольшой компьютер и обрабатывается.

Гаджет соединён со специальной манжетой, которая надевается на руку человека и вибрирует с разной частой в зависимости от расстояния до предметов. Ориентируясь на вибрацию, незрячий человек может идти, избегая столкновений.

Устройство уже проверили на группе добровольцев. Все испытуемые успешно прошли полосу препятствий. Причём с каждым разом результат у них был лучше предыдущего. Планируется ли выпускать девайс в серийное производство, пока неизвестно.