Специалисты из США создали робота STAR, который смог сам провести лапароскопическую операцию.

Как сообщается, для роботов операции на мягких тканях сложны тем, что они требуют большой точности, а также умения быстро принимать во внимание меняющиеся факторы. Хирурги используют роботов уже давно, однако их работа всегда зависела от людей.

Система STAR способна сама планировать, адаптировать и совершать операции в мягких тканях, и участие человека ей не требуется. Робот провёл успешную операцию на тонкой кишке у свиньи, при этом доступ к органам осуществлялся через разрезы.

Такие операции сложны тем, что нельзя оставлять зазоров на месте шва, так как это грозит опасными последствиями. Подобные операции сложны и для людей. Отмечается, что работу робота специалисты посчитали более точной и последовательной, чем у хирургов.

Недавно мы сообщали, что в Китае разработали робота-лыжника. Он имеет шесть “ног”, которые позволяют ему сохранять устойчивость и перемещаться.