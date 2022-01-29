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Специалисты из США создали робота STAR, который смог сам провести лапароскопическую операцию.

Как сообщается, для роботов операции на мягких тканях сложны тем, что они требуют большой точности, а также умения быстро принимать во внимание меняющиеся факторы. Хирурги используют роботов уже давно, однако их работа всегда зависела от людей.

Система STAR способна сама планировать, адаптировать и совершать операции в мягких тканях, и участие человека ей не требуется. Робот провёл успешную операцию на тонкой кишке у свиньи, при этом доступ к органам осуществлялся через разрезы.

Такие операции сложны тем, что нельзя оставлять зазоров на месте шва, так как это грозит опасными последствиями. Подобные операции сложны и для людей. Отмечается, что работу робота специалисты посчитали более точной и последовательной, чем у хирургов.

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