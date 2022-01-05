Граждане Чехии стали съезжаться со своими родителями и искать подходящее для таких целей жилье, рассказали журналисты издания Eurasia Daily. Они пояснили, что происходит это из-за резкого подорожания газа и электрической энергии.

Чешские риелторы отмечают, что спрос на частные дома и квартиры, в которых могут одновременно проживать представители сразу двух поколений, внезапно вырос после роста цен на газ. То же самое говорит и владелец сайта Bezrealitky.cz Хендрик Майер. По его словам, подорожание энергоносителей вернуло тренд проживания взрослых детей с родителями.

Напомним, что в начале года цены на газ на спотовых биржах начали опускаться и снизились до восьмисот долларов за 1000 кубометров. Однако продолжалось снижение недолго. Уже 4 января стоимость голубого топлива увеличилась до 1000 долларов. Стоит отметить, что при заключении долгосрочного контракта страны Европы могут рассчитывать на совсем другую цену, которая в разы ниже биржевой.