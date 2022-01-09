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Автобус, в котором военнослужащие РФ сопровождали эвакуируемых из Казахстана российских граждан, попал под ураганный огонь боевиков, пишет портал Avia.Pro. На страницах издания даже появилась видеозапись, на которой явственно видны отверстия в стеклах от пуль.

Представители ОДКБ не сообщают о пострадавших в результате внезапного обстрела, поэтому скорее всего военные и рядовые граждане отделались легким испугом. Однако инцидент говорит о том, что радикалы не прекратили сопротивление и продолжают внезапные нападения.

Ранее они призвали к решительным действиям против миротворцев из стран ОДКБ, однако хватило их ненадолго. Российские подразделения вместе с казахскими силовиками быстро освободили целый ряд захваченных объектов. За 48 часов они вернули под контроль официальных властей международный аэропорт в Алма-Ате и большую часть мегаполиса. Несмотря на это, боевики все еще стреляют и устраивают засады.

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