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В рамках помощи Казахстану от ОДКБ Россия перебросила в страну свой новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3», пишет портал Avia.Pro. Он отмечает, что данная система обладает способностью подавлять сигналы сотовой связи в диапазонах GSM 1800 и GSM 900, создавая террористам серьезные проблемы.

Это не единственная функция, которой обладает комплекс «Леер-3». Кроме того, он может успешно использоваться для радиоэлектронной разведки и подавления авионики современных самолетов, вертолетов и беспилотников.

Система дает возможность генерировать ложные радиосигналы и одновременно отслеживать планшеты, смартфоны, другие гаджеты, которые подключаются к сотовой сети. Благодаря этому комплексу спецслужбы Казахстана могут наблюдать за перемещениями экстремистов, оценивать их боевые возможности и следить за воздушной обстановкой.

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