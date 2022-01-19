Учёные из Германии сообщили о запуске квантового суперкомпьютера, который имеет размерность более пяти тысяч кубитов.

Для этого компьютера было возведено отдельное здание, в котором имеется два помещения. Стоит здание на вибропоглощающем фундаменте. К этому решению учёные пришли из-за того, что вибрации оказывают весьма сильное влияние на вычислительные системы подобных масштабов.

Разработкой компьютера занималась компания из Канады D-Wave. В проекте было задействовано около 40 человек. Сейчас компьютер проходит плановое тестирование, после которого его смогут использовать в работе европейские учёные. К примеру, он может применяться для расчётов в исследования климата или ИИ.

Отмечается, что этот суперкомпьютер является первой системой за пределами Северной Америки, работа которой осуществляется по принципу квантового отжига.

Ранее мы сообщали, что учёные уже в ближайшие 3-5 лет могут создать прототип квантовой батареи со сверхбыстрой зарядкой. В будущем квантовые батареи смогут заменить солнечные.