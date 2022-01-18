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Прототип квантовой батареи, которая отличается компактностью и сверхбыстрой зарядкой, может появиться уже в ближайшие 3-5 лет. Такой прогноз сделали учёные из университета Аделаиды.  

Австралийские исследователи провели ряд экспериментов, которые приблизили их к созданию первого образца принципиально нового элемента хранения энергии. В основе экспериментов лежит идея так называемого сверхпоглощения. Это квантовый эффект, при котором все взаимосвязанные частицы, находящиеся в одной среде, изменяются мгновенно.  

Для проведения эксперимента, учёные создали особую систему зеркал, в микроуглубления которых помещали органические молекулы особым способом. Исследователи обратили внимание, что молекулы после этого начинали поглощать свет на сверхбыстрой скорости. При этом, чем больше таких “батарей” было задействовано, тем быстрее шла зарядка. 

По мнению специалистов, квантовые батареи в будущем могут заменить привычные солнечные – они станут более эффективными и их будет легче использовать. 

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