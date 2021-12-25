В информационном агентстве Daily Mail разместили итоги опроса, в котором респондентов из Британии спросили, допускают ли они возможность того, что Санта-Клаус имеет нетрадиционную ориентацию.

Отмечается, что в опросе участвовали британцы, возраст которых варьировался от восемнадцати до двадцати четырех лет. В результате около 60% опрошенных отметили, что Санта действительно может оказаться гомосексуалистом. Остальные не согласились с данной версией. Примерно 45% также полагают, что этот сказочный персонаж может быть женского пола.

Почти половина уверена, что под одеждой Санта-Клауса скрывается азиат или темнокожий мужчина. Журналисты пришли к выводу, что упитанный белобородый старик с красным колпаком на голове больше не привлекает современную британскую молодежь. При этом многие респонденты от 65 лет и старше негативно восприняли идею превратить данного персонажа в гея.