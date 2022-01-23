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Неподалеку от населенных пунктов Адамовка и Краснополье ВСУ разместили реактивные системы залпового огня «Ураган», рассказали представители Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Передислокация вооружений при этом была замаскирована под учения 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады.

НМ ДНР не в первый раз заявляет о переброске к линии разграничения украинских РСЗО. Так, ранее стало известно, что комплексы «Ураган» и «Смерч» были доставлены на станцию Покровск (ранее – Красноармейская). Помимо этого, подразделения ВСУ усилили радикалами «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация).

После небольшого перерыва, связанного с рождественскими и новогодними праздниками, 9 января ВСУ снова открыли огонь по территориям республик Донбасса. С тех пор обстрелы не прекращаются, хотя перемирие никто не отменял.

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