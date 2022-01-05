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В Чехии сообщили, что флюрона-штамм был выявлен в стране практически два года назад. Об этом заявил Павел Длоугиго – главврач инфекционного отделения больницы имени Масарика в городе Усти-над-Лабем.

Флюрона-штамм, как отмечается, является совмещением COVID-19 и гриппа. Как сообщается, его выявили в больнице, где работает Длоугиго, ещё в 2020 году весной. Однако заявлений сделано не было. Объяснили это тем, что пациенты, у которых обнаружили новый штамм, переносили заболевание в довольно лёгкой форме.

По словам коллег Длоугиго, флюрона в настоящее время практически не изучена. По отдельности и COVID-19 и грипп могут быть весьма опасны для человека, вплоть до смерти. Поэтому флюрону требуется тщательно изучить и предпринять меры, которые позволят ограничить его распространение.

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