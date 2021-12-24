Сергей Молоков, специалист в области медицинской сферы, в ходе разговора с журналистами отметил, что COVID-19 способен вызвать различные неврологические расстройства.

Согласно его словам, на данную тему уже было проведено немало исследований, доказывающих, что коронавирус оказывает прямое влияние на нервную систему человека. В результате у пациентов даже после выздоровления длительное время наблюдаются проблемы с памятью, депрессия, тревожность, слабость, бессонница, сложности с концентрацией и так далее.

Однако в настоящее время точно неизвестно, как именно SARS-CoV-2 удается поражать мыслительный орган. Известно, что данная инфекция проникает в клетки носителя благодаря собственному S-белку, который соединяется с рецепторами ACE2 человека. Последние в значительных количествах сконцентрированы в терминальных нервах, находящихся рядом с носовым эпителием. Скорее всего, вирус проникает в мозг именно с помощью этих нервов.