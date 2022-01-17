В рамках сотрудничества с Финляндией и Швецией Североатлантический альянс направил в Балтийское море десантный корабль-док HNLMS Rotterdam, принадлежащий ВМС Голландии. Он будет «демонстрировать присутствие и солидарность», заявили представители НАТО.

Появление корабля прокомментировал Магнус Кристианссон, представляющий Шведский колледж национальной обороны. Он заявил, что вход в Балтику натовских кораблей – не редкость. Однако в конкретном случае действия Альянса связаны с «российской агрессией».

Десантный корабль отправлен для наблюдения за дальнейшими действиями Москвы у границ Украины. Кроме того, его появление призвано продемонстрировать России, насколько быстро Североатлантический альянс приспосабливается к стремительно изменяющимся условиям и непредсказуемому поведению РФ.

Кроме того, отправка корабля демонстрирует готовность НАТО к сотрудничество со Стокгольмом и Хельсинки.