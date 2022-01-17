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В Великобритании правоохранители проводят расследование после обращения бывшего сотрудника КГБ Бориса Карпичкова. Он заявляет, что ему угрожают и могут убить с помощью письма.  

Как пишет газета Mirror, бывший сотрудник российских спецслужб, который сейчас живёт в Англии, в последние годы получил около десятка писем с угрозами. Последнее пришло 2 января. В нём, в частности, было сказано, что “смерть уже в пути”. После этого письма, заявляет Карпичков, у него появились симптомы похожие на грипп. Бывший агент КГБ не исключает, что таким образом с ним хотят расквитаться.  

Борис Карпичков занимался разведкой за границей. В качестве двойного агента несколько лет работал в Латвии. С 1998 года постоянно проживает в Великобритании. Mirror сообщает, что латвийские власти неоднократно требовали экстрадиции Карпичкова – его обвиняют в ряде уголовных преступлений: мошенничестве, фальсификациях с документами, во владении оружием и так далее. Однако британские суды отклоняли ходатайства, полагая, что в Латвии жизни и здоровью перебежчика грозит опасность.  

Британское издание склоняется к версии, что Карпичкова действительно хотят устранить. Косвенным доказательством тому газета считает то, что одно из последних писем было подписано псевдонимом, которым Карпичков пользовался, работая в Латвии. 

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