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Радикально настроенные боевики в Алма-Ате внезапно нанесли контрудар по военнослужащим, продолжающим зачистку мегаполиса, сообщил портал Avia.Pro. В результате ответных атак несколько силовиков получили ранения разной степени тяжести, однако нападение все же удалось отразить.

Местные СМИ пишут, что в центре Алма-Аты велась интенсивная стрельба. Также прогремело два довольно мощных взрыва, однако что именно взорвалось, не сообщается.

Силовые структуры Казахстана в настоящий момент сосредоточены на зачистке центральной части города, где окопались террористы. Они оказывают ожесточенное сопротивление, не желая сдаваться властям. Однако эксперты предполагают, что уже к понедельнику контртеррористическая операция будет полностью завершена. Армия и правоохранители по силам значительно превосходят остатки террористической группировки, поэтому исход противостояния очевиден.

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