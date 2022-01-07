До конца текущего года ВМФ России получит на вооружение новейший ледокол «Евпатий Коловрат». Этот корабль проекта 21180М необходим для повышения эффективности реализации программ по освоению Арктики, сообщил департамент информации Минобороны РФ.

Издание «Газета.Ру» приводит полный текст сообщения, в котором говорится о необходимости обеспечить безопасные гидрографические исследования Арктического региона, исключить все возможные риски для Северного морского пути. Именно достижению этих целей будет способствовать оснащение ВМФ судами обеспечения ледового класса и ледоколами. Оно названо приоритетным заданием на 2022 год и несколько ближайших лет.

В настоящий момент строительство ледокола «Евпатий Коловрат» осуществляется на судостроительном предприятии «Алмаз», расположенным в Санкт-Петербурге.