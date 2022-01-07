Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

До конца текущего года ВМФ России получит на вооружение новейший ледокол «Евпатий Коловрат». Этот корабль проекта 21180М необходим для повышения эффективности реализации программ по освоению Арктики, сообщил департамент информации Минобороны РФ.

Издание «Газета.Ру» приводит полный текст сообщения, в котором говорится о необходимости обеспечить безопасные гидрографические исследования Арктического региона, исключить все возможные риски для Северного морского пути. Именно достижению этих целей будет способствовать оснащение ВМФ судами обеспечения ледового класса и ледоколами. Оно названо приоритетным заданием на 2022 год и несколько ближайших лет.

В настоящий момент строительство ледокола «Евпатий Коловрат» осуществляется на судостроительном предприятии «Алмаз», расположенным в Санкт-Петербурге.

Вам может понравиться

В 2022 году армия России впервые получит ЗРК «Гибка-С»

В скором времени в российскую армию поступит комплекс «Гибка-С». Как заявили в Министерстве обороны России, «Гибка-С» поступает на вооружение в первый раз. Разрабатывался данный комплекс для того, чтобы осуществлять эффективную
  • Анна
  • 06.01.2022
  • читать 1 минуту

Бывший президент США Картер заявил о скором упадке американской демократии

Если срочно не предпринять каких-то адекватных шагов, то американская демократия, в настоящий момент находящаяся на краю пропасти, просто свалится в нее, считает экс-президент США Джимми Картер. В своей публикации в

Политолог Сатановский подробно рассказал о ситуации в Казахстане

Политологи уже неоднократно сравнивали события в Казахстане с «революциями», которые прошли на Украине, в Грузии и других странах. С ними согласен и эксперт Евгений Сатановский. В своем телеграм-канале «Армагеддоныч» он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 января – пасмурно, до -12 °C | город Мытищи: погода, 7 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 января – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 января – пасмурно, до -10 °C | Королев: погода, 7 января – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 7 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 7 января – облачно с прояснениями, до 12 °C |