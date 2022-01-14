Аналитики по экономике и финансам рассказали, как граждане РФ смогут рассчитать для себя новую сумму пенсии после индексации.

Пенсионный эксперт Сергей Власов заметил, что предложенная президентом РФ Владимиром Путиным индексация положена не для всех категорий пожилых граждан. Он пояснил, что для работающих пенсионеров с февраля пенсии не никак изменятся. Прибавку к пенсии можно будет получить только после увольнения. По его словам повышение пенсионных выплат затронет почти 31 миллион пожилых граждан в России.

Ранее Министерство финансов планировало индексацию в размере 2,5%, однако в 2022 году Путин постановил, что индексация пенсионных выплат для пожилых граждан станет выше прогнозируемой инфляции и будет составлять 8,6%.

Гражданам, получающим страховые пенсии, также положена индексация выплат на 8,6%.