Уже в 2027 году Россия и Китай планируют начать строительство лунной базы. Об этом заявили в Китае.

Как отмечается, не так давно США исключили Россию и Китай из списка партнёров для добычи лунных ресурсов. Это является нарушением всех норм международного законодательства. В связи с решением США в Китае планируют ускорить миссию «Чанъэ-8», чтобы опередить американцев.

До этого миссия «Чанъэ-8» была назначена лишь на 2035 год. Кроме того, во время этой миссии предполагалось испытать на Луне некоторые технологии, однако теперь в рамках этого проекта на спутник будет доставлена беспилотная исследовательская станция.

Отмечается, что раньше в Китае не высказывали интереса к космической гонке. По всей видимости, на изменение позиции их подтолкнула позиция NASA, направленная против России и Китая.

Недавно учёные предположили, что в атмосфере Венеры может существовать биологическая жизнь. Речь идёт о микроорганизмах, которые способны вырабатывать аммиак.