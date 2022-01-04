Хотя не следует непременно ожидать в 2022 году войны «великих держав», но нужно осознавать вероятность того, что какая-либо кризисная ситуация может выйти из-под контроля. Об этом пишет обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Роберт Фарли. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вступая в 2022 год, мир выглядит более опасным, чем когда-либо с конца 1980-х годов. Реальные конфликты интересов в Восточной Европе и Восточно-Китайском море положили начало первому серьезному конфликту за последние десятилетия между великими державами. Кризисы на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной Азии и в Гималаях также продолжают тлеть.

Вот пять самых опасных горячих точек начала Третьей мировой войны в порядке убывания опасности.

1. Украина

Похоже, что наиболее вероятный очаг войны великих держав в 2022 году находится на границе между Россией и Украиной. В течение последних шести месяцев Россия неуклонно наращивала силы вдоль границы, одновременно Киев, Москва и Вашингтон обменивались колкостями. Непосредственные опасения России связаны с приобретением и использованием Украиной турецких беспилотников в приграничных регионах, а также с общим увеличением военной мощи Украины. Долгосрочная проблема Москвы – это ее неспособность изменить западную ориентацию, которую Киев принял с 2014 года.

Россия публично заявила, что хочет решить вопросы, связанные с Украиной и отношениями с НАТО. Соединенные Штаты и НАТО не отреагировали положительно на эти предложения, но и не смогли гарантировать безопасность Украины. Несмотря на некоторое усиление украинских вооруженных сил, большинство аналитиков ожидают, что Россия быстро одержит победу в случае конфликта.

2. Тайвань

За последний год давняя озабоченность США по поводу китайской угрозы Тайваню, похоже, достигла точки кипения. Военный потенциал Китая быстро вырос за последнее десятилетие и теперь представляет собой серьезное препятствие на пути вмешательства США. В то же время китайские вооруженные силы не имеют боевого опыта, а десантное нападение через Тайваньский пролив оценивается как одна из самых сложных военных операций в истории.

Возможность просчета огромна. Война может начаться несколькими способами. Китай может начать внезапную атаку, чтобы застать врасплох силы США и Тайваня. Напряженность в других аспектах американо-китайских отношений может привести Пекин к превентивной атаке. Наименее вероятно, что Тайвань может попытаться объявить свою независимость свершившимся фактом, что, по мнению большинства аналитиков, повлечет за собой военное вмешательство Китая. В любом случае любой из сторон будет трудно справиться с эскалацией, что может быстро перерасти в масштабную войну.

3. Иран

Попытки США усилить военное и экономическое давление против Ирана потерпели неудачу. Иран активизировал свои ядерные усилия, одновременно совершенствуя ракетные силы и увеличивая тайную деятельность по всему региону.

Если переговоры не приведут к какой-либо сделке с Ираном, на заднем плане будет таиться угроза военных действий. Хотя администрация Байдена не выражает озабоченность перспективой войны, союзники США в Эр-Рияде и Иерусалиме могут попытаться спровоцировать конфронтацию. Точно так же, если Иран придет к выводу, что атака с их стороны неизбежна, он может упредить ее, используя все доступные ему инструменты.

4. Северная Корея

«Корейский фронт» за последние несколько лет стал более тихим. КНДР в основном положительно расценивает перспективы официального завершения Корейской войны, но все же проблема Северной Кореи остается нерешенной. Исторически сложилось так, что Пхеньян использовал внешнюю агрессивность, чтобы привлечь внимание международного сообщества и добиться решения своих внутренних социальных и экономических проблем. Хотя Северная Корея не испытывала ядерное оружие в течение нескольких лет, возобновление этой программы в сочетании с дополнительными испытаниями ее ракетного арсенала может обрушить текущее спокойствие.

5. Гималаи

Напряженность между Китаем и Индией за последний год снизилась, но сравнительно недавние вооруженные столкновения на границе между двумя странами еще не забыты. Основные разногласия по поводу спорных территорий остаются. Обе страны продолжают создавать в регионе инфраструктуру, которая могла бы поддержать быструю военную мобилизацию.

Ни Пекин, ни Дели, похоже, не особенно заинтересованы в контроле над отдаленными горными регионами. Но нетрудно представить себе новые стычки, которые затем повлекут за собой другие проблемные аспекты их отношений. Хотя Китай обладает значительным военным превосходством, растущие оборонно-технологические связи между Дели и Вашингтоном являются источником беспокойства для Пекина. Если Китай сочтет, что возобновление напряженности вдоль границы является частью общей стратегии его «окружения» силами Запада, а не двусторонней проблемой с Индией, он может пойти на серьезный риск для разрешения ситуации.