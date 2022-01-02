В 2021 году как союзники, так и соперники США добились больших успехов в развитии своего военно-морского потенциала – от расширения возможностей авианосцев до разработки нового гиперзвукового оружия. Это отметил официальный сайт Института ВМС США USNI News, опубликовав список главных, по его оценке, военно-морских событий ушедшего года. Перевод цитат и краткое изложение основных моментов публикации представлены изданием discover24.ru.

На первую позицию USNI News поставил АУКУС – заключенное в сентябре трехстороннее соглашение США и Великобритания с Австралией о передаче и совместном использовании технологий своих атомных подводных лодок. Это предусматривает добавление в состав ВМС Австралии атомных субмарин, что вызвало протесты Китая. Соглашение также аннулировало сделку между Францией и Австралией о строительстве подводных лодок с обычными двигателями, что привело к ссоре с Парижем.

Китай – на второй позиции по значимости осуществленных им мероприятий по развитию ВМФ. Согласно обнародованному в ноябре докладу Пентагона по Китаю, военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая стал первым в мире по числу кораблей, достигнув и превысив запланированный размер флота ВМС США в 355 кораблей. Пентагон предполагает, что к 2030 году китайский флот должен вырасти до 460 единиц.

Помимо этого, Китай продвигается в планах развертывания баллистических ракет большой дальности, способных угрожать кораблям противника. В ноябре USNI News сообщал, что в пустыне Такламакан в Центральном Китае создан комплексный полигон для отработки дальнего поражения противокорабельным оружием с макетами целей в виде американских авианосцев.

Россия заняла третью позицию в перечне USNI News. В числе главных событий 2021 года были названы объявленные в феврале подробности о новой российской стратегической атомной подводной лодке «Белгород», прежде всего – то, что эта подлодка поставит на вооружение ядерную торпеду «Посейдон».

«Как и китайцы, русские продолжают активно разрабатывать гиперзвуковое оружие. В октябре ВМФ России провел испытательный пуск ракеты «Циркон» с подводной лодки в Баренцевом море. Это произошло после серии из четырех испытаний с надводных кораблей, начатой в 2020 году», – отмечает USNI News.

Три завершающих позиции в списке главных военно-морских событий 2021 года последовательно отведены Великобритании, Японии и Южной Корее.

В частности, в отношении Королевского флота Великобритании USNI News указаны утверждение конструкции для первых фрегатов нового класса Type-31, ввод в строй в октябре авианосца Prince of Wales и первое долгосрочное боевое развертывание авианосца Queen Elizabeth, завершившееся в декабре.

Япония укрепила свой авианосный потенциал, испытав в октябре совместное применение ударных истребителей Корпуса морской пехоты США F-35B Lighting II, впервые размещенных на борту тяжелого эсминца Izumo Японских морских сил самообороны. В декабре кабинет министров Японии утвердил оборонный бюджет на 2022 год в рекордном размере 47 миллиардов долларов, который включил строительство новых пяти надводных кораблей и подводной лодки (шестой по счету класса «Тайгей»).

Южная Корея ввела в строй отечественную дизель-электрическую подводную лодку Ahn Junggeun класса Son Won-il (KSS-II), основанную на германской конструкции Type 214. Среднесрочный план обороны Южной Кореи на 2021-2025 годы предполагает также строительство новых кораблей, в число которых включены легкий авианосец водоизмещением в 30 000 тонн, модернизированный класс эсминцев с управляемыми ракетами и подводная лодка с баллистическими ракетами.