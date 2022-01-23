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Великобритания определилась, чем ей заняться после выхода из Евросоюза. Она намерена покончить со статусом младшего партнера Соединенных Штатов, чтобы начать самостоятельную игру в Европе, считает киевский политолог Константин Бондаренко.

Он пояснил, что заявления Британии о создании нового антироссийского военно-политического блока с участием Украины, Польши, Молдовы и Турции – это часть плана по созданию своеобразной копии «Американского мира» (Pax Americana). Только называться она будет Pax Brittanica. В будущем к проекту могут присоединиться и государства Балтии, которые окажутся невостребованными Соединенными Штатами.

По словам Бондаренко, идею военно-политического союза разработал Ричард Мур, который раньше занимал должность посла Великобритании в Анкаре и остается личным другом турецкого лидера Тайипа Эрдогана. В настоящий момент он возглавляет внешнюю разведку Mi6.

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