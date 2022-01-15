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Американские СМИ постоянно твердят о «нападении России», чтобы уничтожить экономику Украины, уверен бывший депутат Верховной рады Борис Розенблат. Он заявил, что Вашингтон уже принял решение отдать страну Москве, поэтому стремится ее окончательно разорить.

Высказывания о грядущей войне призваны вынудить Киев закупать в огромных количествах натовское оружие, причем делать это за счет кредитов. Еще одна цель – лишить Украину инвесторов. На деле же никакого боевого конфликта в регионе не будет и быть не может, уверен экс-парламентарий.

Напомним, что РФ в ответ на обвинения в подготовке к «новой войне» против Украины заявила – это очередная провокация Запада, вброс, рассчитанный на обострение ситуации. США не представили ни единого доказательства своих слов и просто продолжают антироссийскую истерию.

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