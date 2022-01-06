Украинская группировка войск «Юг» проводит очередные учения гранатометных подразделений в Херсонской области. Военнослужащие тренируются отбивать танковые атаки в непосредственной близости от Крымского полуострова.

Расчеты противотанковых гранатометов, по словам пресс-службы Генерального штаба ВСУ, выполняют различные задачи, включая отражение нападения танковых подразделений вероятного противника.

Напомним, что в последние два месяца западные СМИ активно пророчили «нападение» России на Украину. Они рисовали схемы и карты будущих сражений и разрабатывали все новые сценарии «захвата Киева».

В ответ РФ лишь отвергала любые обвинения в подготовке к нападению, заявляя, что вторжение на Украину не входит в сферу интересов Москвы. Президент России Владимир Путин также назвал все подобные предсказания «алармистскими» и провокационными.