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Житель Харьковской области, владеющий земельным участок в 8,13 гектара, предложил НАТО разместить на этой территории свою военную базу. Он выразил готовность передать землю в селе Североатлантическому альянсу навсегда и бесплатно.

Телеграм-канал «Оперативный ВСУ» опубликовал письмо харьковчанина, которое тот написал генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. В нем говорится, что автор уверен в победе НАТО над «супостатом», а также излагается предложение по размещению военной базы в одном из сел украинского региона.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не в состоянии терпеть вторжение Североатлантического блока на Украину, так как действия НАТО по освоению соседней страны реально угрожают стабильности и безопасности всей Европы.

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