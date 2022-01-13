На старом полигоне базы ВВС США Неллис находится территория, выделенная специально для инопланетян, рассказал известный уфолог Скотт Уоринг. Он отметил, что лично видел сразу четыре корабля пришельцев, которые летели к этому месту.

По словам уфолога, полет четырех загадочных объектов он наблюдал 20 декабря. Мало того, рядом находились местные жители, которые согласились с мнением, что это НЛО. Один из них также отметил, что объекты очень похожи на больших птиц.

Уоринг пояснил, что к базе Неллис часто устремляются корабли пришельцев. Всего в 13 километрах от Лас-Вегаса располагается специальный объект, на котором инопланетяне делятся с ВВС внеземными технологиями. Находится он глубоко под землей, но местоположение базы выдает яркое свечение, которое появляется, когда корабли приземляются на ней или улетают на свои планеты.