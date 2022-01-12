Климатологи сообщили, что за прошедший год запасы тепла в Мировой океане весьма сильно увеличились. Об этом сообщает издание Advances in Atmospheric Sciences.

Как сообщается, сейчас количество запасённого тепла в океане составляет 244 зеттаджоуля. Согласно заявлению климатологов, что это на 14 зеттаджоулей больше, чем годом ранее.

По словам специалистов, деятельность человека оказывает наибольшее влияние на увеличение температуры океана. Это основной фактор. Потепление океана, в свою очередь, приводит к тому, что погодные катаклизмы, такие как ураганы, штормы, наводнения и проливные осадки, возникают чаще.

Также специалисты отметили, что именно Мировой океан помогает замедлить глобальное потепление. Он поглощает до 90% тепла и около трети углекислоты, производимой промышленностью и автомобилями.

Недавно учёные заявили, что из-за глобального потепления ураганы будут возникать по всей планете. Отмечается, что случаи, когда ураганы формировались в местах, где их раньше никогда не было, уже происходили.