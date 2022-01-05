Учёные Йельского Университета заявили, что во многих странах уже в скором времени могут начать появляться ураганы.

Как сообщают учёные, речь идёт о странах, которые расположены в средних широтах. К примеру, ураганы могут появиться в Нью-Йорке, Токио или Пекине.

Причиной того, что штормы переместятся в другие регионы, где их обычно не бывает, специалисты назвали глобальное потепление. Сейчас разница между полюсами постепенно исчезает, так как Земля довольно сильно нагревается из-за деятельности людей. В свою очередь, это способствует уменьшению струйных течений в летнее время и образованию ураганов.

Учёные отметили, что такие случаи уже известны. Так, в 2020 году на Португалию обрушился субтропический шторм «Альфа», а в 2021 году Коннектикут накрыл ураган «Анри».

Недавно мы сообщали, что в небе над Индийским океаном было замечено “атмосферное озеро”. Такое название было дано новому виду шторма, который образуется только в этом регионе.