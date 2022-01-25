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Учёные предположили, что вода в древности могла образоваться на Земле благодаря разложению минерала.

Загадка появления на Земле воды уже давно волнует учёных, но однозначного мнения на этот счёт нет. По одному из предположений, миллиарды лет назад в мантии Земли было высокое давление. Тогда также на планете мог находиться минерал гидросиликат натрия. Предполагается, что после того, как в мантии начало падать давление, а ядро планеты начало обосабливаться, произошло разложение минерала.

Во время этого процесса могло выделиться большое количества воды. По словам учёных, в теории минерал мог содержать около 11 весовых процентов воды.

По ещё одному предположению, вода на Земле могла появиться при длительной бомбардировке кометами. Однако указывается, что в океанах иное соотношение веществ, чем в кометах. Также поверхность планеты из-за падения комет была бы слишком горячей и вся вода попросту испарилась бы.

Недавно учёные открыли ещё одно свойство воды. Его можно использовать для разработки охлаждающих устройств нового типа.

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