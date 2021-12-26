Учёные рассказали об атмосферном явлении, которое они заметили в небе над Индийским океаном.

Согласно заявлению учёных из США, они зафиксировали новый вид шторма, который они назвали «атмосферным озером». Явление представляет собой концентрированный водяной пар. Такое озеро способно передвигаться с незначительной скоростью, а также существовать в небе достаточно продолжительное время – более недели. Формируются такие озера несколько раз в год только над водами Индийского океана.

Учёные также выяснили, что за последние пять лет было сформировано как минимум 17 озер, которые просуществовали не менее шести дней. Кроме того, установлено, что озера появляются только рядом с экватором. Некоторые из них также способны переродиться в тропические циклоны.

Воды в одном таком озере хватит, чтобы наполнить лужу глубиной в несколько сантиметров и шириной в одну тысячу километров.

Недавно учёные установили причину последнего ледникового периода, который произошел примерно 600 лет назад. Как выяснилось, за несколько лет до него в Европе было аномальное потепление.