Специалисты выяснили, что люди начали использовать ископаемое топливо более трёх тысяч лет назад.

Установить это помог анализ зубов людей, проживающих в Средиземноморье. Всего было исследовано 67 зубов, которым около 3300 тысяч лет. Выяснилось, что практически у всех зубов есть химические маркеры, которые указывают на то, что люди подвергались воздействию дыма, причём длилось это практически всю их жизнь. К примеру, это может произойти тогда, когда люди часто вдыхают дым от костров, для разведения которых были использованы дрова или навоз.

В самом факте того, что древние люди использовали огонь, ничего удивительного нет. Однако также на зубах были выявлены следы химических веществ, которые указывают на то, что древние греки сжигали бурый уголь. Также учёные предполагают, что это не первый случай, когда древние люди использовали ископаемое топливо.

Недавно мы сообщали, что в Китае нашли окаменелое яйцо динозавра, в котором сохранился эмбрион. Возраст находки составляет около 66-72 миллионов лет.