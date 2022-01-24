Учёные рассказали о растении Энсета, которое способно спасти людей от голода в случае чрезвычайных ситуаций.

Растение Энсета является многолетним растением из семейства банановых, его также называют «ложным бананом» из-за того, что плоды растения несъедобны. В основном оно растёт в Азии и Африке в тропических зонах. За пределами Эфиопии, где из некоторых частей растения делают кашу и хлеб, оно практически не известно.

Учёные выяснили, что после обработки крахмалистые стебли и корни Энсеты можно употреблять в пищу. При этом растение может расти даже в тяжёлых климатических условиях и в любое время года. Таким образом, приспособленность растения может помочь в решении проблемы голода.

В дальнейшем специалисты намереваются разработать технологии, которые помогут более эффективно обрабатывать растение.

Недавно учёные заявили, что на подсолнухах имеются невидимые узоры, которые помогают привлекать пчел. Увидеть эти узоры можно только под ультрафиолетовым светом.