Учёные из Великобритании установили, что на подсолнухах имеются невидимые человеческому глазу узоры.

Как сообщается, расположены узоры на лепестках растений, но увидеть их возможно лишь в ультрафиолетовом свете. Учёные изучили около двух тысяч диких подсолнухов и выяснили, что у всех цветков разные размеры и виды узоров. Больше всего рисунков было найдено на подсолнухах из Северной Америки.

Так же выяснилось, что узоры помогают привлекать пчёл. Так, чем больше на лепестках были узоры, тем чаще пчёлы посещали именно этот подсолнух. Кроме того, было установлено, что у рисунков есть и другие полезные свойства – они помогают растениям адаптироваться к резким изменениям климата, например, к засухе. Благодаря узорам лепестки способны задерживать больше влаги.

Недавно учёные рассказали об огромном коралловом рифе, который был найден в Тихом океане. Риф находится в «первозданном состоянии», что сейчас является редкостью.