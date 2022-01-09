Профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих считает, что планете грозит массовое вымирание, которое может стать уже шестым по счёту. Его слова передает издание РИА Новости со ссылкой на статью Daily Mail.

Как было заявлено, исчезнуть могут около миллиона видов. Речь идёт как о флоре, так и о фауне. Это вымирание может стать наиболее массовым после динозавров. Произойти оно может уже в течение 10 лет.

Это не единственная угроза. Проблемами являются глобальное отравление и гонка ядерных вооружений. Кроме того, планета может пострадать от климатических изменении.

Из-за чего произошли другие пять вымираний, сейчас точно не выяснено. Однако о причине шестого учёные не говорят. Специалист указал на то, что на планете много людей, кроме того, наиболее богатые потребляют чрезмерно много. Ухудшается эта ситуация и другими факторами, такими как расовое и экономическое неравенство, а также гендерный фактор.

Недавно учёные заявили, что ураганы могут распространиться по всей планете, и это произойдёт уже скоро. Причиной называется сильное нагревание планеты.