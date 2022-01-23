Новая разновидность омикрон-штамма коронавируса ВА.2 начала распространяться в ряде европейских стран. При этом новый вариант вытесняет другие штаммы инфекции, которая вызывает ковид, в том числе и предшествующую разновидность омикрона ВА.1.

Об этом в интервью “МК” рассказал иммунолог Николай Крючков. Специалист отметил, что новый вариант омикрона гораздо сильнее, а потому говорить о прохождении пика заболеваемости в европейских странах преждевременно. В качестве примера эксперт привёл Данию, где после снижения числа заболевших вновь выявился рост инфицированных коронавирусом: с 3,5 тысяч до 5 тысяч на 1 миллион населения в день.

Между тем Крючков подчеркнул, что число заболевших с тяжёлыми последствиями и летальность от нового штамма омикрона должна быть ниже – такова естественная эволюция вируса, который приспосабливается к своему носителю. Иммунолог предположил, что со временем последствия заражения коронавирусом будут всё легче и легче, а заразность наоборот, может увеличиваться. В любом случае, отметил специалист, окончания пандемии пока не предвидится.