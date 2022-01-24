Учёные создали самую сложную компьютерную симуляцию поведения живой клетки. Она имитирует 7 тысяч процессов в течение 20 минут жизни и состоит из 7 миллиардов атомов. По словам учёных из Иллинойского университета, такое моделирование может дать множество ответов на фундаментальные вопросы о том, как на биологическом уровне устроена жизнь.

Несмотря на микроскопические размеры, живая клетка представляет собой сложную комплексную систему. Учёные, построив модель, получили возможность наблюдать, как она развивается, какие процессы в ней происходят. При этом исследователям в симуляции пришлось оставить набор из минимального числа генов, которые необходимы для выживаемости клетки, иначе создание компьютерной модели потребовало бы гораздо больших вычислительных возможностей.

Симуляцию создали с помощью видеокарт от компании NVIDIA, которая занимается разработкой и созданием графических процессоров. Компьютерная модель клетки вырабатывает белки, генерирует энергию и в своей “жизни” доходит до процесса репликации. Исследователи полагают, что подобные модели смогут в будущем помогать учёным изучать, как те или изменения на клеточном микроуровне будут отражаться на функциях организма.