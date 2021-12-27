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Группа исследователей отметила, что после столкновения Земли с гигантским астероидом около 66 миллионов лет назад небо заволок пепел, из-за чего на планете два года стояла кромешная тьма.

Специалисты считают, что из-за дефицита солнечных лучей вымерли те создания, которые не погибли в результате падения космического объекта. Лишь через 24 месяца сажа стала потихоньку рассеиваться, однако еще в течение нескольких десятков лет свет на Землю проникал в недостаточном количестве.

Отсутствие света значительно понизило среднюю температуру на планете. Из-за сернокислотных облаков начали постоянно идти кислотные дожди, а в лесах то и дело возникали пожары. Фотосинтез практически полностью остановился, поэтому умерла не только тогдашняя фауна, но и флора. Жизнь на планете стала восстанавливаться лишь спустя сорок лет.

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