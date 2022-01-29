Специалисты Института тропосферных исследований имени Лейбница (TROPOS) установили, в чём состоит отличие в облаках, которые формируются в разных полушариях.

Так, уже давно было замечено, что в Южном полушарии облака заметно светлее и гуще. Исследователи решили разгадать эту загадку и проанализировали сведения, собранные во время мониторинга в течение трёх лет в некоторых городах.

Во время изучения информации было установлено, что в тропосфере Южного полушария при температуре от -2 до -24 градусов Цельсия сформировывается заметно меньше облаков – примерно на 10-40% по сравнению с Северным полушарием. Кроме того, в Южном полушарии вода занимание намного больше площади. Из-за этого в воздухе содержится меньше пыли, которая способствует формированию облаков.

С другой стороны, эти облака содержат в себе заметно больше влаги.

Недавно мы сообщали, что в Южном океане оказалось 152 млрд тонн пресной воды. Произошло это из-за таяния огромного айсберга, отколовшегося от ледника.