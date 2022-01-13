Учёные заявили, что в каннабисе имеются соединения, которые способны заблокировать проникновение коронавируса в организм.

Влиянием конопли на коронавирус заинтересовались специалисты Университета Орегона. Оказалось, что в данном растении есть две каннабиноидные кислоты, которые способны связываться с S-белком SARC-CoV-2. За счёт этого конопля способна помешать процессу заражения.

Уточняется, что речь идёт о кислотах CBGA (каннабигероловая кислота) и CBDA (каннабидиоловая кислота). S-белок необходим вирусу для того, чтобы заразить клетки организма. Таким образом, молекулы этих кислот мешают вирусу распространиться по организму. При этом психоактивного действия они не оказывают, что означает, что кислоты можно использовать для разработки новых препаратов против коронавируса.

Недавно учёные доказали, что полученный при простуде иммунитет способен защищать от коронавируса. Как оказалось, у людей, которые переболели простудой, вырабатывается сильный Т-клеточный иммунитет.