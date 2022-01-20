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Специалисты из Китая заявили, что предсказать риск смерти человека можно по его глазам.

Как сообщается, для этого нужно выяснить, какой возраст у сетчатки глаза человека. Если разница между этим возрастом и возрастом человека окажется слишком большой, то это говорит о том, что у человека более высокий риск умереть.

Учёные обучили нейросеть устанавливать возраст человека, изучая его глаза. Для обучения учёные применили 80 тысяч изображений глазного дна, взятые почти от 47 тысяч добровольцев.

По итогам исследования учёные сообщили о группах участников, у которых возрастая разница составила 3, 5 и 10 лет. Их было, соответственно, 51%, 28 и 4,5%. Чем сильнее был этот разрыв, тем больше увеличивался риск смерти. Как сообщается, эта разница указывает на увеличение риска смерти на 50%, причём один год этого разрыва повышает риск ещё на 2-3%.

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