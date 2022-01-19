Ученые из Института зоологии Китайской академии наук выяснили, что кишечная микробиота панд помогает животным накапливать жир.

В своем новом исследовании, которое опубликовано 18 января в журнале Cell Reports, ученые из Института зоологии Китайской академии наук сообщили, что изменения в микробиоте кишечника панды в сезон доступа питательных побегов бамбука помогают этим медведям набирать вес и накапливать жировые запасы.

Эти запасы помогают пандам компенсировать недостаток питательных веществ в те сезоны, когда есть возможность жевать только листья бамбука.

Специалисты подчеркнули, что у многих животных наблюдается сезонный сдвиг кишечных бактерий в результате изменения доступности пищи. Например, у некоторых видов обезьян микробиота кишечника летом отличается от микробиоты зимой, так как летом они питаются свежими листьями и фруктами, а зимой корой деревьев.