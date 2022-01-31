Специалисты из Великобритании обнаружили, что у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом, сохраняется одышка.

Речь идёт о тех людях, которые переболели коронавирусом в лёгкой форме, без госпитализации в медицинское учреждение. У некоторых таких пациентов сохраняется постковидный синдром – одышка, которая может длиться весьма продолжительное время.

По словам учёных, у таких людей в лёгких образуются аномалии, однако зафиксировать их из-за небольшого размера при помощи обычного тестирования нельзя. В исследования участвовало 36 добровольцев, поделённые на три группы. В первой группе были переболевшие COVID-19 люди с постковидным синдромом, во второй люди также перенесли коронавирус, но одышки у них не было, и в третьей группе были здоровые люди.

Оказалось, что у первой группы пациентов имеются проблемы с газообменом между лёгкими и кровью. Остальные же тесты не выявили иных нарушений.

Недавно в Италии заявили, что коронавирус может быть сезонным заболеванием. В этом случае необходимо вакцинироваться ежегодно.