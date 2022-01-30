читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Южной Африке был найден новый коронавирус, который может быть потенциально опасным для человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, нашли вирус учёные в образцах помёта летучих мышей, собранных в 2011 и 2012 годах. У одной из мышей был найден бетакоронавирус, получивший код PML/2011. Этот вирус был схож с уже известным MERS-CoV. Спустя год, после изучения образца, геном получил имя NeoCov.

Во время изучения было установлено, что NeoCov и MERS-CoV имели общего предка, но разделились благодаря эволюции. Кроме того, в феврале 2013 года был найден новый вирус, который на 91% был похож на NeoCov и на 87% – на MERS-CoV. Он получил обозначение PREDICT/PDF-2018.

NeoCov и PREDICT/PDF-2018, как заявили специалисты, могут применять рецептор ACE2 для заражения клеток. Точно также действует и SARS-CoV-2, впрочем, NeoCov менее эффективен. Мутация в S-белке способна улучить свойства обоих коронавирусов.

Недавно мы сообщали, что суперкомпьютер Serratus обнаружил девять новых коронавирусов. Они были найдены в образцах водных позвоночных.

Вам может понравиться

Эксперименты с новым коронавирусом из ЮАР могут привести к новой пандемии

Опыты с новыми видом коронавируса могут усилить его опасность для человека и привести к ещё одной пандемии. Такое предположение высказал российский вирусолог, руководитель лаборатории Московского физико-технического института Павел Волчков.  Ранее

Суперкомпьютер Serratus обнаружил девять новых коронавирусов

Группа исследователей из разных стран мира задействовала суперкомпьютер Serratus для обнаружения новых РНК-вирусов. Для этой цели был проведен анализ почти 6 миллионов различных образцов, которые были собраны учеными за 13

Учёные из Сколтеха узнали, где на Земле находилась вода во время метеоритной бомбардировки

Специалисты Сколковского института науки и технологий выяснили, за счет чего на Земле миллиарды лет назад появилась вода. Как отмечается, по одному из предположений, вода появилась из-за комет. Однако некоторые специалисты
  • Анна
  • 30.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 30 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 30 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – небольшой снег, до 1 °C |