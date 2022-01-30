В Южной Африке был найден новый коронавирус, который может быть потенциально опасным для человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, нашли вирус учёные в образцах помёта летучих мышей, собранных в 2011 и 2012 годах. У одной из мышей был найден бетакоронавирус, получивший код PML/2011. Этот вирус был схож с уже известным MERS-CoV. Спустя год, после изучения образца, геном получил имя NeoCov.

Во время изучения было установлено, что NeoCov и MERS-CoV имели общего предка, но разделились благодаря эволюции. Кроме того, в феврале 2013 года был найден новый вирус, который на 91% был похож на NeoCov и на 87% – на MERS-CoV. Он получил обозначение PREDICT/PDF-2018.

NeoCov и PREDICT/PDF-2018, как заявили специалисты, могут применять рецептор ACE2 для заражения клеток. Точно также действует и SARS-CoV-2, впрочем, NeoCov менее эффективен. Мутация в S-белке способна улучить свойства обоих коронавирусов.

Недавно мы сообщали, что суперкомпьютер Serratus обнаружил девять новых коронавирусов. Они были найдены в образцах водных позвоночных.