Группа исследователей из разных стран мира задействовала суперкомпьютер Serratus для обнаружения новых РНК-вирусов. Для этой цели был проведен анализ почти 6 миллионов различных образцов, которые были собраны учеными за 13 лет.

После проведения анализа компьютер выдал информацию о 132 тысячах ранее неизвестных микроорганизмов, причем девять из них оказались коронавирусами.

Исследователи ставили перед суперкомпьютером конкретную задачу – отыскать ген, обладающий способностью кодировать РНК-зависимую РНК-полимеразу. Он отлично с ней справился, выдав упомянутый выше результат.

Ученые рассказали, что коронавирусы были обнаружены в образцах водных позвоночных. Самыми известными из них являются рыба фугу, а также морской конек.

Исследователи рассказали, что находятся только в начале пути, так как суперкомпьютер проанализировал базу образцов, составляющих всего 0,1 процента от имеющихся на планете разновидностей вирусов. Их поиск является важным этапом в обнаружении предпосылок к новым пандемиям и разработке методов защиты от них.