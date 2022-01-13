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Над Черным морем появился американский самолет-заправщик, а это означает, что вскоре к нему подтянутся и натовские истребители с бомбардировщиками, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Милитарист».

Авторы отмечают, что проследить полет боевых самолетов по мониторинговым ресурсам не удалось, так как они летели с выключенными транспондерами. Из-за этого сложно сказать, насколько близко они подходили к российским границам. Точно известно лишь, что бомбардировщики выполняли неведомую миссию у крымских берегов.

Там же появился и самолет управления и целеуказания E-8C Joint STARS, который поднялся в небо с авиабазы Рамштайн на территории ФРГ. Подобные полеты в сопровождении боевых самолетов как раз на фоне переговоров о гарантиях безопасности лишь подтверждают, что НАТО и США не собираются принимать условия Москвы и продолжают давление на нее с подготовкой еще более агрессивных действий.

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