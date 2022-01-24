Охотское море стало форпостом России и превратилось в настоящую «святыню ядерной стратегии». Из-за мер, предпринятых Москвой, войти в акваторию вряд ли решатся даже американские корабли, пишет японское издание «Тюнити симбун».

Журналисты рассказали, что РФ уделяет пристальное внимание Охотскому морю. Так, в поселке Рыбачий созданы практически идеальные условия для жизни военнослужащих и моряков.

Именно в этом населенном пункте базируются субмарины Тихоокеанского флота ВМФ РФ. В ближайшее время Москва планирует усилить оборону двумя подводными лодками «Ясень», которые вооружены крылатыми ракетами «Калибр», и стратегической АПЛ проекта «Борей А».

Авторы публикации отметили, что для Японии Охотское море является актуальной темой, которая оказывает влияние на «проблему северный территорий». Именно так в Стране восходящего Солнца называют Курильские острова.