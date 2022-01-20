20 января первый в этом году полёт совершила группа из трёх российских стратегических бомбардировщиков. Военные специалисты назвали такой вылет неожиданностью.

Какие именно самолёты были подняты в небо, в сообщениях СМИ не уточняется, однако приводятся их позывные, а также тот факт, что работают они с танкером-дозаправщиком ИЛ-78. Официальные лица Министерства обороны РФ никак не прокомментировали необычную активность средств дальней авиации.

Некоторые эксперты обратили внимание, что взлёт с аэродромов бомбардировщиков происходит на фоне переговоров между Россией и НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Специалисты сходятся во мнении, что таким образом, российская сторона проверяет боевую готовность своих ударных сил на фоне напряжённых отношений между Североатлантическим альянсом и Москвой.

Демонстрацию стратегической авиации можно расценивать и как предупреждение западным партнёрам, что российская сторона может найти альтернативные варианты, как обеспечить себе гарантии безопасности, если страны НАТО продолжат усиливать напряжённость у её границ. Вряд ли военные западных стран не заметили активность ВКС РФ, считают военные специалисты.