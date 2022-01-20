читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

20 января первый в этом году полёт совершила группа из трёх российских стратегических бомбардировщиков. Военные специалисты назвали такой вылет неожиданностью. 

Какие именно самолёты были подняты в небо, в сообщениях СМИ не уточняется, однако приводятся их позывные, а также тот факт, что работают они с танкером-дозаправщиком ИЛ-78. Официальные лица Министерства обороны РФ никак не прокомментировали необычную активность средств дальней авиации. 

Некоторые эксперты обратили внимание, что взлёт с аэродромов бомбардировщиков происходит на фоне переговоров между Россией и НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Специалисты сходятся во мнении, что таким образом, российская сторона проверяет боевую готовность своих ударных сил на фоне напряжённых отношений между Североатлантическим альянсом и Москвой.

Демонстрацию стратегической авиации можно расценивать и как предупреждение западным партнёрам, что российская сторона может найти альтернативные варианты, как обеспечить себе гарантии безопасности, если страны НАТО продолжат усиливать напряжённость у её границ. Вряд ли военные западных стран не заметили активность ВКС РФ, считают военные специалисты. 

Вам может понравиться

Air Force Magazine: Кризис в истребительной авиации США углубляется

ВВС США плохо подготовлены к тому, чтобы избежать боевых потерь против современных китайских и российских средств ПВО, и эта ситуация усугубляется текущей политикой Конгресса и Пентагона. Об этом пишет в

Смольному не выиграть дуэль в пиар-кампании со Шнуром. Пора начать убирать город от мусора и снега

Политтехнолог Алена Август выступила с обращением к пиар-службе администрации Санкт-Петербурга. Она посоветовала перестать вести борьбу с артистом Сергеем Шнуровым, который выпустил клипа на песню «Пока так». Не так давно группировка

Авторы Task & Purpose высоко оценили “закаленные в боях” российские войска

Американское военное издание Task & Purpose («Задача и Цель») привело мнение авторитетных экспертов, в целом высоко оценивших боеспособность современной российской армии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru. “Российские войска
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 января – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 января – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 20 января – небольшой снег, до -3 °C |