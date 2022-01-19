Трое российских десантников завернули в Сирии целую колонну американских войск, пытавшихся прорваться в провинцию Хасеке. Видео этого инцидента опубликовал в Сети телеведущий Владимир Соловьев.

Произошел этот эпизод на трассе М4. Американские военные на бронеавтомобилях в очередной раз попытались проскочить на территорию, которая находится под контролем сирийских правительственных сил. Однако их встретили три русских десантника, которые перекрыли путь колонне.

Военнослужащим ВС США не слишком хотелось сталкиваться с представителями элитных войск России, поэтому они были вынуждены развернуться и уехать обратно.

Официальной информации от Минобороны РФ и Пентагона об этом инциденте не поступало. Некоторые пользователи считают, что десантников было больше и, кроме того, их прикрывали БТР или «Тайфуны», которые не поместились в кадр. Также неизвестно, когда именно произошел эпизод – на днях или прошлым летом.