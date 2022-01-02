Объем прокачки российского газа через газотранспортную систему Украины 1 января упал почти вдвое – до 49 миллионов кубометров ежесуточно. Объясняется это тем, что европейские государства не стали заключать долгосрочные контракты на поставку голубого топлива.

В «Газпроме» сообщают, что Париж и Берлин законтрактованный годовой объем уже выбрали и новые договора не заключили. Кроме того, отсутствуют и краткосрочные контракты, из-за которых стоило бы увеличивать прокачку через ГТС Украины.

Одновременно с этим газ в украинских подземных хранилищах стремительно заканчивается. Кроме того, из-за снижения объемов прокачки, Киев не сможет получать топливо по реверсу из Европы. Это приведет к его дефициту уже в ближайшие недели.

В «Газпроме» также заявляют, что все обязательства по действующим контрактам уже перевыполнены, поэтому никаких претензий Европа предъявлять не может. Украина же вообще не покупает газ в России, так как в последние годы сосредоточилась на реверсных поставках.